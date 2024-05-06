Ефимов: Для крупных инвестпроектов Москва предоставила свыше 120 га земли

В столице создадут различные коммерческие, спортивные и другие объекты, общая площадь которых составит около 700 тысяч кв. метров. Для создания этих масштабных проектов инвесторам предоставили земельные участки площадью более 120 га, сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов.

«С начала 2024 года город предоставил инвесторам свыше 120 га для реализации 18 масштабных инвестпроектов. Общая площадь объектов, которые появятся в Москве в течение пяти лет, превысит 680 тыс. квадратных метров. Больше всего земли предоставлено инвесторам для создания новых промышленных предприятий – около 90 га. Будет создано около 10 тыс. рабочих мест», – рассказал Владимир Ефимов.

Земельные участки доступны для аренды без торгов сроком на пять лет только инвестпроектам, которые имеют статус масштабных. К таким относятся: инновационные центры, производственные комплексы, социальные учреждения, транспортные, спортивные и другие объекты.

Глава Департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что в начале года Москва выделила 41 га земли под возведение образовательных, коммерческих и спортивных зданий. Он привел в пример заключение договора с благотворительной организацией на аренду участка в Раменках общей площадью 0,46 гектара. Там планируется построить центр дополнительного образования площадью 4 тысячи квадратных метров.

Также заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что с марта 2022 года инвесторы могут взять землю в аренду всего за один рубль в год. Благодаря этим условиям, в Москве построят заводы, которые будут выпускать внедорожные кемперы, медизделия, стройматериалы и пищевую продукцию. Ожидается, что появится около 7,1 тысячи новых рабочих мест, но более всего в ТиНАО. Там рабочие места откроются для 4,3 тысячи человек.

