Ефимов: Число промышленных предприятий в Москве выросло почти до четырех тысяч
Сегодня в Москве функционирует порядка 4000 предприятий. Об этом заявил на международной выставке «Иннопром» заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, вопреки всем трудностям открываются новые промышленные предприятия, увеличиваются объемы выпускаемых товаров. За последнее время в столице появились порядка 500 малых и более 30 крупных заводов, развитие предприятий помогает достичь технологического суверенитета России. В Москве выпускаются не только товары ежедневного пользования, но и жизненно важная и высокотехнологичная продукция, добавил Ефимов.
Отмечается, что порядка 12% новых компаний трудятся в сфере приборостроения и радиоэлектроники, более 11% относятся к строительной промышленности, примерно 8% — к легкой промышленности. Предприятия стремительно увеличивают количество выпускаемой продукции, расширяют спектр производимых товаров и успешно заменяют ушедшие из России западные компании.
По словам руководителя столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, Москва оказывает поддержку промышленному сектору, в том числе посредством льготных займов, субсидий, город помогает подобрать площадку для размещения заводов. В частности, ряд новых компаний открыли производства на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Статус резидента ОЭЗ позволяет получить значительные налоговые льготы, отметил глава департамента.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru