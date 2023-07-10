Ефимов: Больше 46 км дорог построено столицей в Подмосковье за пять лет

В Подмосковье простроили и реконструировали больше 46 километров дорог за счет бюджета столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, за последние пять лет за счет столичной Адресной инвестиционной программы в Московской области построили и реконструировали 20 подъездных дорог, протяженность которых составила 46,7 километров. Дороги были построены для москвичей, у которых есть дачи в Подмосковье.

Глава департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что пять дорог передали в городской округ Ступино, четыре новые дороги получил Можайский городской округ. Волоколамский и Орехово-Зуевский ГО получили по две новые или отремонтированные дороги соответственно. По одной – Дмитров, Кашина, Одинцово, Раменское, Чехов, Шаховская и Солнечногорск.

Подъездные автодороги передаются в пользование Московской области для того, чтобы их можно было оперативно обслуживать и ремонтировать, так как в Подмосковье эти функции возложены на муниципальные органы власти.

Вдобавок для дач москвичей в Подмосковье строят и реконструируют не только дороги, но и иные необходимые объекты. Речь идет о линиях электропередачи, мелиоративных системах и плотинах, ранее сообщал глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин. Также по поручению главы столицы Сергея Собянина в нескольких СНТ построили спортивные и детские площадки.

