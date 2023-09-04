Ефимов: Более миллиона документов подписали на Портале поставщиков

Свыше миллиона универсальных передаточных документов (УПД), связанных с исполнением госконтрактов, подписали заказчики и бизнесмены на Портале поставщиков с весны 2020 года. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Онлайн-взаимодействие между заказчиками и поставщиками позволяет сэкономить время и ресурсы, снизить затраты и сократить количество ошибок, а также повысить прозрачность сделок», — пояснил вице-мэр.

Введение электронного документооборота при исполнении контракта избавило поставщиков от создания документов вручную с описанием спецификации и отправки их заказчикам в бумажном виде. Вместе с тем заказчики не занимаются переносом данных в бухгалтерские и платежные документы. Все данные, такие, как характеристики, наименование, количество приобретаемого ассортимента и прочие параметры, указываются в УПД, сформированном по утвержденной приказом Федеральной налоговой службы форме.

По словам главы Департамента по конкурентной политике города Москвы Ивана Щербакова, исполнителю достаточно сделать один клик, чтобы заполненный УПД поступил заказчику. Кроме того, есть возможность отследить в личном кабинете статус документа. Уже сейчас благодаря введению электронного документооборота удалось сэкономить не менее 6000 пачек бумаги для печати, то есть около 350 деревьев.

УПД для предпринимателей — одновременно акт приема-передачи и счет-фактура. Его можно подписать электронной подписью в личном кабинете и переслать в бухгалтерскую систему заказчика. После этого будут инициированы прием товара, его учет и оплата.

Замглавы столичного Департамента информационных технологий Роман Урнышев подчеркнул, что для удобства пользователей портала также предусмотрен API-сервис, упрощающий оформление УПД. Пользователю достаточно лишь оформления документа в своей системе бухучета и его последующей автоматической передачи на Портал. Для подключения к API-сервису подойдут любые бухгалтерские системы. Так поставщики сократят время на приемку и составления документов, при этом более надежно контролируя соблюдение сроков контактов.

В Москве активно развивается предпринимательская деятельность. Портал поставщиков помогает бизнесменам продавать товары, услуги и работы, что особенно важно для ИП и небольших предприятий. Участие в госзакупках помогает им развивать и сохранять бизнес. Свыше 90% поставщиков на платформе заняты в малом и среднем бизнесе.

