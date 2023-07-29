Ефимов: Более 86 тысяч договоров на Портале поставщиков заключили с МСП

Москва закупила на Портале поставщиков за первые шесть месяцев 2023 года приблизительно 80% товаров, работ и услуг у представителей малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов.

По его словам, госзакупки стали одним из действенных инструментов поддержки малого и среднего бизнеса.

Вице-мэр подчеркнул, что на сегодня 90% поставщиков, обеспечивающих потребности городских и муниципальных заказчиков - субъекты малого и среднего предпринимательства.

«С начала 2023 года Москва заключила с ними 86,3 тысячи контрактов – это около 80% всех столичных закупок на ресурсе», – подчеркнул Ефимов.

Он также добавил, что объем этих сделок превысил уже 15 миллиардов рублей.

По словам главы столичного департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова, московские предприятия с января по июнь заключили с городом почти 57 тысяч контрактов и поставили продукцию почти на 10 млрд рублей, с поставщиками Московской области заключено 16 тысяч контрактов на 2,8 млрд рублей.

Москва – город, развивающий предпринимательство. Портал поставщиков позволяет поддерживать российских производителей: здесь заказчики могут подбирать отечественные аналоги импортной продукции. Так, в 2022 году столица заключила на ресурсе 129,8 тысячи контрактов на 24,1 миллиарда рублей, 79 процентов из них – на закупку товаров российского производства. Остальные контракты были заключены на поставку товаров из Белоруссии, Китая, Казахстана, Таджикистана и Киргизии.