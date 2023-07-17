Ефимов: Более 800 га земли Москвы отдали под застройку за пять лет
С 2018 года для строительства коммерческих, социальных, жилых и других объектов столица предоставила москвичам, инвесторам и застройщикам более 900 земельных участков во всех административных округах Москвы, сообщил зам мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, более 670 гектаров земли город выделил застройщикам и инвесторам без торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов. Вдобавок столица предоставила еще почти 500 участков площадью порядка 130 гектаров предпринимателям и гражданам по итогам аукционов.
Министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что за пять лет для реализации 133 коммерческих проектов в аренду были сданы земельные участки площадью более 80 гектаров. Уточняется, что эти участки использовали для строительства культурно-досуговых, торговых, гостиничных, жилых и других объектов. Помимо этого, еще 366 участков площадью порядка 50 гектаров арендовали или приобрели под строительство индивидуальных домов.
По словам руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова, работники ведомства регулярно проверяют предоставленные в аренду городские земельные участки на соблюдение земельного законодательства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru