Ефимов: Более 80 га для реализации инвестпроектов предоставил город за пять лет

Более 80 га земли московские власти предоставили для воплощения в жизнь 19 масштабных инвестиционных проектов (МаИП) в ТиНАО за пять лет. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в Новой Москве появляются новые спортивные объекты, деловые центры, образовательные учреждения, современные производства и другие объекты инфраструктуры. «Общая площадь объектов составит около миллиона квадратных метров», — отметил вице-мэр.

МаИП – это значимые инвестпроекты по использованию свободных земель Москвы. Их задача — увеличить число рабочих мест, развить инфраструктуру и увеличить инвестиции в экономику Москвы. Для строительства Москва предоставляет в аренду участки без торгов на пять лет. В первую очередь выделяется земля под строительство инновационных центров, современных и высокотехнологичных производств, а также объектов социальной инфраструктуры.

Глава Департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что в Новой Москве появятся пять многофункциональных комплексов суммарной площадью более 400 тысяч «квадратов», а также пять новых технопарков и производств, общая площадь которых — порядка 215 тысяч квадратных метров, три образовательных учреждения для 2100 юных москвичей, спорткомплекс, транспортные объекты и прочие сооружения.

В частности, результатом одного из МаИП стало открытие большой школы на 1100 учеников в Коммунарке. Кроме учебных классов, здесь есть лаборатории, зал для театрального творчества, студии хореографии и живописи.

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, в поселении Марушкинском появилось уникальное предприятие по производству инновационных модулей для строительства домов. Также ожидается строительство завода по выпуску импортозамещающих материалов. Кроме того, будет введена вторая очередь предприятия, где будут изготавливать 500 тысяч «квадратов» жилых модулей. Трудиться на новом заводе смогут 2500 человек.

Также в ТиНАО ведется строительство двух технопарков — в Крекшине площадью 16,6 тысячи «квадратов» и в Троицком, где появится вторая очередь стартап-студии «ТехноСпарк» из нескольких зданий. Площадь производственных помещений здесь составит 7500 квадратных метров, лабораторных помещений — 4000 «квадратов», административных зданий — 1500 квадратных метров.

Глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин отметил, что в Новой Москве реализуются значимые инвестпроекты, в частности, по строительству инновационной инфраструктуры. Новые технопарки помогают появлению благополучной инновационной среды и привлечению научных предприятий, стартапов и высокотехнологичного предпринимательства, отметил он.

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