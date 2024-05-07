Ефимов: Более 770 тысяч квадратов жилья по программе реновации возведут в Москве в рамках КРТ

Девять проектов комплексного развития территорий (КРТ) будут реализованы в Москве в первом квартале 2024 года, для которых создадут более 770 тысяч квадратных метров жилплощади. Об этом сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов.

«В рамках девяти проектов комплексного развития территорий общей площадью 51,75 гектара возведут 772,4 тысячи квадратных метров жилья для участников программы реновации. Соответствующие постановления подписал Сергей Собянин в текущем году. Участки находятся в восьми районах шести административных округов», – заявил он.

Во всех жилых районах будут построены необходимые социальные и общественно-деловые объекты.

Глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин рассказал, что реализация этих проектов КРТ позволит получить новое жилье 28 тысячам жителей.

По проектам КРТ также предусмотрено строительство социальных и общественно важных объектов площадью 127,2 тысячи кв. метров. В Ховрино, Левобережном, Царицыно и Лосиноостровском построят детские сады на 510 мест и школы на 1,2 тысячи человек, рассказал глава Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

Программа реновации была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в 2017 году. За 2024 год удалось расселить более 47 тысяч человек в 59 новых домов.

Другая программа, которая ведется по поручению мэра, это программа КРТ, цель которой начать эффективно использовать заброшенные или ненужные земельные участки в столице. Сейчас в процессе реализации находятся 228 проектов КРТ, общей площадью около 2,7 тысячи га.

