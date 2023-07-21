Ефимов: Более 4 тысяч рабочих мест появится в районе Марьина Роща в Москве

Благодаря проектам, построенным в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда около 4,5 тысячи рабочих мест появится в столичном районе Марьина Роща. Об этом сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов.

По его словам, там будут возведены новый производственный комплекс и многофункциональный центр.

«В этом году Москва подписала соглашение с инвестором – совместной структурой группы «ПИК» и Capital Group – о строительстве производственного комплекса и многофункционального центра в составе технопарка в районе Марьина Роща», – рассказал вице-мэр.

Он подчеркнул, что вложения в проект составят не менее 6,3 миллиарда рублей.

Новые объекты построят на улице Складочная, их общая площадь составит более 32 тысяч квадратных метров.

По словам главы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, в производственном комплексе смогут найти работу 2,5 тысячи различных специалистов, а в многофункциональном центре – 2 тысячи.

Он отметил, что это значительно улучшит ситуацию с рабочими местами в этом районе столицы, а также создаст новые точки притяжения для москвичей.

В рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда появляется больше новых рабочих мест за пределами центра, чтобы жители могли легко найти работу рядом с домом. Сегодня одобрены проекты, предполагающие создание более 80 тысяч новых рабочих мест во всех округах столицы.

