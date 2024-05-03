Ефимов: Более 250 га реорганизуют на севере Москвы по программе КРТ
Инвесторы и операторы, назначенные городом, приступили к реализации 13 проектов редевелопмента на севере столицы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«По программе комплексного развития территорий на севере столицы идет реорганизация 13 площадок общей площадью свыше 250 гектаров. Инвесторы и назначенные городом операторы возведут здесь более 6,3 миллиона квадратных метров недвижимости – жилье, необходимую социальную и деловую инфраструктуру, производственные объекты. В результате создадут 67,7 тысячи рабочих мест», – сказал Ефимов.
Так, планируется возвести порядка 3,7 миллиона «квадратов» жилья. При этом почти 1,7 миллиона квадратных метров будет занимать общественно-деловая застройка и порядка миллиона «квадратов» – производственные объекты. Руководитель Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман отметил, что проекты КРТ на севере столицы учитывают создание необходимой инфраструктуры. В частности, там появятся восемь детских садов, семь школ, две школы искусств, семь спортивных комплексов, а также паркинги, офисы, медцентры, торговые и другие объекты.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице идет реорганизация 77 проектов по программе комплексного развития территорий. На месте старых зданий и складов появится свыше 19,5 миллиона «квадратов» недвижимости. Сейчас в столице на разных стадиях реализации находятся 228 проектов КРТ.
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