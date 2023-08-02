Ефимов: более 2,1 млн «квадратов» производств построят в бывших промзонах

Инвесторы сегодня совместно со столицей реализуют 41 проект комплексного развития территорий, в 14 из которых предусмотрено создание современных производств и технопарков общей площадью более 2,1 миллиона квадратных метров, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы Владимир Ефимов.

По его словам, в реализацию проектов направят 427 миллиардов рублей инвестиций. Планируется создать больше 63 тысяч новых рабочих мест в 11 районах Москвы. В частности, в Восточном Дегунине, Головинском, Дмитровском, Можайском, Отрадном, Печатниках, Очаково-Матвеевском, Северном, Силине, Щукине и Ясеневе.

Министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман отметил, что в Головинском районе планируется построить больше всего инновационных и производственных объектов – больше 500 тысяч «квадратов».



В свою очередь, в Дмитровском районе столицы построят более 361 тысячи квадратных метров, в Отрадном появится 357 «квадратов», а в Печатниках – 282 тысячи. Гаман рассказал о строительстве технопарка на территории бывшей промзоны «Октябрьское Поле». Завершить строительство планируют в конце следующего года, отметил министр.



В рамках программы КРТ создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются жилье, дороги, а также вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве в разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью порядка 2,45 тысячи гектаров.

