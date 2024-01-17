Ефимов: Более 1,5 тысячи рабочих мест появится в рамках инвестиционных проектов

Более 1500 рабочих мест появится на новых фармацевтических предприятиях в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Московские власти без проведения торгов выделяют в аренду инвесторам земельные участки для воплощения в жизнь МаИП с 2016 года. Этот статус могут получить соцобъекты, производственные комплексы, спорткомплексы, инновационные центры, спорткомплексы и иные сооружения, значимые для столицы. Такие проекты призваны создать новые рабочие места и современную инфраструктуру в городе.

«В рамках масштабных инвестиционных проектов, которые город одобрил с 2016 года, появятся в том числе фармацевтические предприятия. Там будут выпускать лекарства, медизделия, косметические средства для медучреждений и ветеринарные препараты», — сказал вице-мэр. Ефимов добавил, что инвесторам уже передали в аренду или предоставят земельные участки с площадью свыше 16,7 га.

В частности, в СВАО на площади более 15,5 га появится технопарк с распределительным центром. Его ввод в эксплуатацию даст возможность построить логистическую систему и обеспечить оперативную поставку лекарственных средств в московские аптеки и больницы. Здесь будут трудиться 1000 человек.

Министр московского правительства, глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский добавил, что в том же округе на земельном участке площадью 0,66 га будет построен завод по производству средств индивидуальной защиты, личной гигиены и косметики для ухода за кожей. На предприятии создадут более 50 рабочих мест.

Кроме того, свыше 260 сотрудников будут работать на строящемся предприятии полного цикла по выпуску лекарств в ЮВАО.

Министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман отметил, что для строительства промышленного комплекса на Новохохловской улице (ЮВАО), площадь которого — более 4000 «квадратов», город предоставил в аренду земельный участок площадью 0,21 га. Сейчас здесь выполняются строительно-монтажные работы, пояснил он.

МаИП – один из эффективных и популярных инструментов, позволяющих строить в Москве промышленные предприятия, создавать рабочие места и выпускать необходимую продукцию. С марта 2022 года инвесторы, занимающиеся реализацией проектов, могут на льготных условиях (один рубль в год) получить в аренду земельные участки для строительства либо расширения производств. По словам столичного мэра Сергея Собянина, этой мерой воспользовались 25 инвесторов.

