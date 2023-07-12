Ефимов: Более 1300 новых предприятий появилось в Москве за последние пять лет
Сегодня в столице работает порядка 4000 предприятий, из которых примерно две трети — инновационные. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, сообщило агентство РИА Новости.
По его словам, сейчас в Москве реализуется кластерный принцип развития промышленности, в частности, создаются кластеры электромобилестроения, микроэлектроники и фотоники, а также фармацевтический кластер. Также активно развивается Федеральный центр беспилотных авиационных систем.
Заммэра также подчеркнул, что московское правительство интенсивно сотрудничает с руководством других российских регионов по ключевым отраслям, в частности, пищевой и медицинской. С рядом регионов заключаются соглашения о взаимодействии и офсетные контракты. Так, благодаря долгосрочным контрактам со встречными обязательствами в столице появилось 12 предприятий с 5000 рабочих мест.
Всего в Москве за последние пять лет появилось 1346 новых предприятий — ежегодно открываются 30-50 крупных и средних производств и 70-100 малых. Город оказывает активную поддержку промышленному сектору в виде льгот, субсидий и займов на выгодных условиях. Также, отметил Ефимов, активно строятся промышленные помещения на базе особой экономической зоны «Технополис Москва».
Ранее глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский заявил, что первая компания в Москве, получившая статус резидента, разместила свое производство на площадке «Руднево» особой экономической зоны «Технополис Москва».
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