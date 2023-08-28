Ефимов: Бизнес-центр возведут в Тимирязевском районе в рамках программы КРТ

На севере Москвы вместо объекта незавершенного строительства девелопер возведет административно-деловой комплекс класса А. Об этом сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов. По его словам, уже утвержден проект планировки территории в Дмитровском проезде, владение 1г общей площадью 0,75 гектара.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об утверждении проекта планировки территории рядом со станцией «Дмитровская» МЦД-2. Ефимов уточнил, что на месте недостроенного гаража-стоянки построят бизнес-центр общей площадью 50 тысяч квадратных метров с подземным паркингом.

«Инвестиции в развитие площадки оцениваются в семь миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит более 450 миллионов рублей», – подчеркнул вице-мэр.

Он также отметил, что в результате реализации проекта появится более 3,5 тысячи рабочих вакансий.

Как рассказал глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, на этом месте будет построена 23-этажная офисная башня, а также торговая галерея с панорамным остеклением. По его словам, в здании разместятся отделения банков, магазины и кафе.

Застройщиком проекта стала компания STONE. Её гендиректор Максим Гейзер заявил, что уже началась разработка проектной документации.

В рамках программы КРТ создают многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков возводят современные жилые корпуса, участки дорог, а также всю необходимую инфраструктуру. Сейчас в Москве в разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тысячи гектаров.

