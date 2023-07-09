Ефимов: Аппарат ИВЛ с функцией искусственного интеллекта создадут в «Технополис Москва»
Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» «Хирана+» начал внедрять в аппараты ИВЛ искусственного интеллекта, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
В начале 2023 года город перечислил предприятию 200 млн рублей на развитие экспортной деятельности, уточнил Ефимов. По его словам, компания уже сегодня предлагает современные, инновационные решения для медицинской отрасли.
В свою очередь, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, интеллектуальный комплекс будет непрерывно автоматически подбирать оптимальные режимы в изменяющихся условиях вентиляции легких с учетом текущего состояния пациента.
«Ежегодно на предприятии выпускается свыше 400 единиц медицинского оборудования. Локализация продукции компании достигает 70–100 процентов. Недавно компания приступила к разработке первого в России рабочего прототипа аппарата ИВЛ на турбине – оборудования экспертного уровня взаимодействия с пациентами, включая новорожденных весом от 500 граммов», – сказал он.
Гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев добавил, что «Хирана+» выступает в качестве интегратора в проекте по использованию искусственного интеллекта в практике управления и контроля за процессом ИВЛ.
А глава компании «Хирана+» Василий Шимко отметил, что интеллектуальный комплекс представляет собой моноблок, который функционально связан с системой ИВЛ. Интегрированная в аппарат новая надстройка позволит медику принимать решения и интерпретировать результаты, строить прогнозы, опираясь на предельно точные показатели, подытожил он.
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