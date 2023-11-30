Ефимов: 10 договоров с инвесторами заключены на возведение спортобъектов в Москве

В Москве с начала 2023 года переданы инвесторам земельные участки в шести административных округах для строительства спорткомплексов в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Об этом сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов.

По его словам, были пописаны 10 соглашений на аренду земельных участков для реализации масштабных инвестпроектов.

«Там построят многофункциональные спорткомплексы с крытыми футбольными полями, ледовыми аренами и бассейнами», – уточнил заместитель мэра Москвы.

Он также добавил, что общая площадь новых объектов составит около 220 тысяч квадратных метров.

По словам главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, всего с начала 2023 года застройщикам и инвесторам для строительства спортобъектов предоставили в аренду земельные участки площадью 19,58 гектара.

«Договоры заключены на пять лет», - отметил Гаман.

Он также рассказал, что, например, на Минской улице построят ФОК для проведения занятий по футболу, а на Ленинградском проспекте появится многофункциональный комплекс ЦСКА.

Ранее стало известно, что в Мещанском районе построят центр с крытыми футбольными полями, универсальными залами и ледовой ареной, в Раменках комплекс с бассейнами и спортивными залами, а в Хорошево-Мневниках ледовый дворец для соревнований по керлингу.

