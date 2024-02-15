Эффект от нацпроекта «Производительность труда» превысил 180 млн рублей

Экономический эффект для резидентов особой экономической зоны «Технополис Москва» в рамках национального проекта «Производительность труда» превысил в общей сложности 180 миллионов рублей. Такую статистику привела глава столичного Департамента экономической политики Мария Багреева на встрече с резидентами ОЭЗ Москвы.

Как уточнила Багреева, с начала 2022 года в реализации данного нацпроекта в столице приняли участие 10 резидентов ОЭЗ «Технополис Москва».

«Это каждый третий резидент особой экономической зоны, который отвечает критериям участника нацпроекта. Шесть предприятий уже завершили реализацию проекта: по итогам оптимизации выбранных пилотных процессов их производительность выросла в среднем на 136%, время протекания уменьшилось на 44%. В то же время, объем незавершенного производства сократился на 23%», – отметила глава департамента.

В свою очередь руководитель ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев обозначил основные положительные эффекты, которые даёт «Производительность труда». Нацпроект позволяет повысить эффективность процессов, способствует развитию сотрудников компаний-участников, получению знаний об инструментах бережливого производства и их применения на практике.

ОЭЗ «Технополис Москва» имеет особый юридический статус с льготным режимом предпринимательской деятельности для инвесторов. На территории локализовано более 200 высокотехнологичных компаний, из которых половина – резиденты, что даёт им право на значительные льготы. ОЭЗ объединяет шесть площадок - «Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево».

