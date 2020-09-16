Дорожающая на 4% нефть потянула за собой рубль

Мировые цены на нефть подрастают на 3 - 4%. После 19 часов по московскому времени октябрьские контракты на марку WTI торгуютс в районе $39,87 за баррель. Сорт Brent с поставкой в ноябре предлагается за $42,02 за баррель, отмечает RT.

На фоне дорожающего чёрного золота рубль вечером укрепил несколько свои позиции к доллару и евро. Американская валюта продается за 74,90 рубля, за европейскую предлагают 88,66 рубля.

Помимо нефти российская национальная валюта также поддерживается началом налогового периода сентября и аукционами Минфина РФ по первичному размещению облигаций федерального займа на общую сумму более 164 миллиардов рублей при совокупном спросе в 280,862 млрд рублей.

Между тем, рынок ожидает результатов заседания Федеральной резервной системы США. Итоги должны быть обнародованы сегодня после 21 часа по московскому времени. Как отмечает «Свободная пресса», со ссылкой на ведущего аналитика FxPro Александра Купцикевича, принятые решения позволят наглядно оценить, действительно ли американский ЦБ стал действовать, как в ранние 2000-е годы.

Тогда ФРС ужесточала политику «слишком мало и слишком поздно», побочным эффектом которой стал исторический взлет цен на сырье и энергию, что подталкивало вверх рубль.

