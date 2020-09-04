Дорогая овсянка: Поставщики объяснили рекордный взлёт цен на крупу

Жители России не перестанут покупать овсяную крупу, несмотря на резкое подорожание в магазинах. Так считает заместитель председателя правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. Он заявил РИА «Новости», что в целом, по его мнению, цена на овсяные хлопья не настолько высока, чтобы покупатели предпочли ей другие виды круп.

По данным «Руспродсоюза», оптовые цены на овсянку по сравнению с прошлым годом выросли до 22-23 рублей за килограмм с 16-17 рублей. Это объясняется сокращением урожая овса из-за плохой погоды в Сибири, где расположены посевные площади, передает RT. Цены на овёс достигли исторического максимума, подтвердил РБК президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Аркадий Гуревич.

Цены на продукты, которые производятся из овса, также бьют рекорды, заявили в Институте конъюнктуры аграрного рынка, отмечает Ura.ru. Взлетела стоимость геркулеса и хлопьев для завтрака. В опте они подорожали не менее, чем на 30%, розничные цены подскочили минимум на 10%.

Объясняется, что помимо плохой погоды в росте цен на овес и продукты из него виновато сокращение площади посевов. По словам Леонова, кроме сокращения валового сбора, ожидается и снижение доли овса крупяных кондиций в общем объеме урожая.

