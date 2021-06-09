Доллар впервые с июля 2020 года опустился ниже 72 рублей

Курс доллара впервые с 28 июля 2020 года опустился ниже 72 рублей, сообщает РИА Новости.

По данным Московской биржи, по состоянию на 10:23 американская валюта подешевела на 0,42%, до 71,99 рублей. Курс евро также снизился - на 0,37%, до 87,71 рублей.

Эксперты объясняют укрепление российской валюты, в первую очередь, рекордным ростом мировых цен на нефть.

Ранее инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин назвал определяющие факторы для курсовой динамики российской валюты, сообщает RT. По его словам, это геополитика, цены на нефть и общерыночные настроения.