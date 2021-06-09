Доллар впервые с июля 2020 года опустился ниже 72 рублей
Курс доллара впервые с 28 июля 2020 года опустился ниже 72 рублей, сообщает РИА Новости.
По данным Московской биржи, по состоянию на 10:23 американская валюта подешевела на 0,42%, до 71,99 рублей. Курс евро также снизился - на 0,37%, до 87,71 рублей.
Эксперты объясняют укрепление российской валюты, в первую очередь, рекордным ростом мировых цен на нефть.
Ранее инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин назвал определяющие факторы для курсовой динамики российской валюты, сообщает RT. По его словам, это геополитика, цены на нефть и общерыночные настроения.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,2 млн+10 407 / сут.
Умерли
125 тыс.+399 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+9 814 / сут.
- В Петербурге радикально ограничат скорость самокатов
- В ГИБДД выступили против снижения максимальной скорости в городах
- Байден не уверен в принятии соглашений по кибербезопасности с Путиным
- Стали известны самые популярные писатели среди россиян
- Госдума ужесточила наказание за преднамеренное банкротство
- СМИ: напавший на Макрона мужчина заявил, что его действия были спонтанными
- Генпрокуратуру попросили проверить условия труда в TikTok-домах
- Доллар впервые с июля 2020 года опустился ниже 72 рублей
- Правительство Украины представило план противодействия России
- В Германии заявили, что не планируют менять политику по отношению к России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru