Доллар не опустится до 70 рублей раньше конца года

Геополитика влияет на курс рубля к доллару, политики смогут договориться не раньше, чем до конца года. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на экономиста Артема Тузова.



Тузов напомнил, что вторжение России на Украину не произошло, что позволило рублю укрепиться с 77 до 75 рублей за доллар. Однако затем он вновь ослаб до 76 рублей.

«Если политики договорятся - это будет серьезный прорыв в международных отношениях, который, возможно, снимет с повестки дня вопрос новых санкций в отношении России - а возможно даже, и приведет к отмене существующих», - заявил эксперт.

Эксперт подчеркнул, что достижение подобных договоренностей в геополитике происходит не одновременно, однако здесь высока вероятность, что это все же произойдет. Тогда рубль может укрепиться до 70 за доллар и даже ниже.