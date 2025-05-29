Доллар на межбанковском рынке РФ упал ниже 78 рублей впервые за два года
Доллар на внутрироссийском межбанковском рынке 29 мая подешевел до 77,875 рубля. Курс американской валюты опустился ниже отметки 78 рублей впервые с 31 мая 2023 года. В моменте доллар терял 2,61%.
После этого американская валюта начал некоторую коррекцию вверх, передает RT. По оценке экспертов, рубль поддержало улучшение геополитического фона, а также хороший нефтяной рынок.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о готовности Москвы уже 2 июня провести новый раунд прямых переговоров с Киевом. Перед этим президент США Дональд Трамп в очередной раз отодвинул сроки решения по новым более жестким санкциям против России.
Кроме того, как сообщает РБК, на рынке наблюдается слабый спрос на иностранную валюту. Ситуация вызвана смягчением кредитного импульса и потребительского спроса в условиях высоких ставок, ожиданий возможной геополитической разрядки и улучшения будущих условий для покупок.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru