Доллар на межбанковском рынке РФ упал ниже 78 рублей впервые за два года

Доллар на внутрироссийском межбанковском рынке 29 мая подешевел до 77,875 рубля. Курс американской валюты опустился ниже отметки 78 рублей впервые с 31 мая 2023 года. В моменте доллар терял 2,61%.

После этого американская валюта начал некоторую коррекцию вверх, передает RT. По оценке экспертов, рубль поддержало улучшение геополитического фона, а также хороший нефтяной рынок.