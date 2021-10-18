Доиндексацию соцпособий и маткапитала оценили в 30 млрд рублей

Дополнительная индексация социальных пособий и материнского капитала на 2022 год потребует около 30 миллиардов рублей. Такую цифру озвучил министр финансов Антон Силуанов. Индексация требуется в связи с превышением фактического показателя инфляции над заложенным в бюджет значением.

Примерно половина суммы будет направлена на доиндексацию маткапитала, вторая - на блок пособий. Данная цифра не включает расходы на индексацию пенсий.

По словам главы Минфина, ресурсы будут изысканы за счёт механизма перераспределения невостребованных средств, которые ранее уже были зарезервированы на случай необходимости бюджетного манёвра.

Минэкономразвития ранее объявило об увеличении прогноз по инфляции на 2021 год с 5,8% до 7,4% - в первую очередь, в связи со скачком цен на продукты питания. Центробанк намерен представить уточненный прогноз по инфляции по итогам заседания совета директоров 22 октября.

