Доиндексацию соцпособий и маткапитала оценили в 30 млрд рублей
Дополнительная индексация социальных пособий и материнского капитала на 2022 год потребует около 30 миллиардов рублей. Такую цифру озвучил министр финансов Антон Силуанов. Индексация требуется в связи с превышением фактического показателя инфляции над заложенным в бюджет значением.
Примерно половина суммы будет направлена на доиндексацию маткапитала, вторая - на блок пособий. Данная цифра не включает расходы на индексацию пенсий.
По словам главы Минфина, ресурсы будут изысканы за счёт механизма перераспределения невостребованных средств, которые ранее уже были зарезервированы на случай необходимости бюджетного манёвра.
Минэкономразвития ранее объявило об увеличении прогноз по инфляции на 2021 год с 5,8% до 7,4% - в первую очередь, в связи со скачком цен на продукты питания. Центробанк намерен представить уточненный прогноз по инфляции по итогам заседания совета директоров 22 октября.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,0 млн+34 325 / сут.
Умерли
224 тыс.+998 / сут.
Выздоровели
7,0 млн+16 431 / сут.
- В Москве стали штрафовать граждан за спущенную маску
- Доиндексацию соцпособий и маткапитала оценили в 30 млрд рублей
- Экс-госсекретарь США Колин Пауэлл умер от последствий COVID-19
- Украина подала заявку на участие в сертификации оператора «Северного потока - 2» в ФРГ
- Россия сохранила второе место в мире по добыче нефти
- Россия приостанавливает работу военной миссии НАТО в Москве
- ФАС признала непристойной рекламу ресторана «ЁбиДоЁби»
- Госдума обсудит отмену обязательного техосмотра в осеннюю сессию
- Кудрин нашёл «прорыв» в финансировании здравоохранения
- Украина получила от США новую партию военной помощи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru