До 1,5 трлн рублей из Фонда нацблагосостояния потратят на самолёты

Средства из Фонда национального благосостояния – главного накопительного инструмента России – будут пущены на строительство самолетов. План создания линейки «конкурентоспособной продукции авиационной промышленности» разработало министерство промышленности и торговли РФ.

Согласно расчётам, на выполнение плана до 2030 года необходимо потратить не менее 1,84 триллиона рублей. Большую часть суммы, 1,5 триллиона рублей, предполагается взять именно из ФНБ, сообщает «Коммерсантъ». За это время планируется построить более 700 гражданских авиалайнеров.

Речи идёт о машинах Ил-114, МС-21 и «Байкал», Sukhoi Superjet 100, L-410 и нескольких типах вертолетов. Собственно из федерального бюджета на проект будет выделено 244 миллиарда рублей, из которых одна треть уже прописана в основном финансовом документе страны.

Ранее стало известно, что правительство РФ планирует профинансировать за счёт ФНБ ещё несколько инфраструктурных проектов. Средства могут пойти на развитии автомобильных дорог, железнодорожных путей, обновление вагонов метро и ЖКХ.

Как заявлял президент Владимир Путин, средства из ФНБ стараются направлять на окупаемые проекты. По словам главы государства, финансирование будет продолжаться и в дальнейшем.

