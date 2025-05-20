Дмитриев: Россия и США продолжат работу по инвестпроектам
Россия и США продолжат работу по возможным проектам в инвестициях и экономике. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев в Telegram-канале.
Он отметил, что политики и СМИ на Западе бросили титанические усилия на то, чтобы сорвать конструктивный диалог Москвы и Вашингтона.
«Продолжим работу по возможным взаимовыгодным проектам с США в инвестиционной и экономической сферах», - указал Дмитриев.
Ранее президент России Владимир Путин провел переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». После беседы лидер США рассказал, что Россия заинтересована в масштабной торговле с Соединенными Штатами после окончания конфликта на Украине.
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