Дмитриев: Россия и США продолжат работу по инвестпроектам

Россия и США продолжат работу по возможным проектам в инвестициях и экономике. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев в Telegram-канале.

Он отметил, что политики и СМИ на Западе бросили титанические усилия на то, чтобы сорвать конструктивный диалог Москвы и Вашингтона.

«Продолжим работу по возможным взаимовыгодным проектам с США в инвестиционной и экономической сферах», - указал Дмитриев.

Ранее президент России Владимир Путин провел переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». После беседы лидер США рассказал, что Россия заинтересована в масштабной торговле с Соединенными Штатами после окончания конфликта на Украине.

