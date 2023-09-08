Дизайн модуля умного счетчика электроэнергии разработали в Москве

Столичная лаборатория промышленного дизайна, инжиниринга и изобретений MNTlab подготовила дизайн-проект модуля отображения информации для интеллектуального прибора учета электроэнергии. Об этом заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Он назвал развитие промышленного дизайна одной из важнейший отраслей для столицы, которая способствует оптимизации производственных процессов на предприятиях и выпуску продукции, пользующейся спросом на рынке. Московские дизайнерские предприятия выполняют проекты для промпредприятий, функционирующих во всех регионах России, добавил он.

Одно из достоинств устройств — высокая эргономичность. Задачей MNTlab было создание дизайна, удобного для всех пользователей. Привязанный к счетчику электроэнергии модуль «МИРТ-835» показывает информацию с него. Разработка оборудована графическим жидкокристаллическим дисплеем, позволяющим изменять размер шрифта и цифровых значений, иконок уведомлений и состояний.

По словам гендиректора и основателя лаборатории Михаила Крапивного, разработанный модуль стал одним из примеров удачного импортозамещения на фоне развития отечественных технологий и локализации производства.

Заказчиком продукции стало ставропольское предприятие ООО «Миртек», занимающееся разработкой и внедрением технологий для интеллектуального учета энергоресурсов в России и СНГ с 2006 года. Предприятие намерено начать серийный выпуск модуля отображения информации, созданного московской лабораторией.

Москва – город с развитым производством. Здесь функционируют более 4000 промышленных площадок, на них работают свыше 720 тысяч человек. Каждый год в столице открываются от 40 до 50 средних и крупных предприятий и около 100 малых заводов. На них выпускают широкий спектр товаров и активно внедряют инновации.

