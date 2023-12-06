Дистрибьютор иранской SAIPA отказался от продаж в России

Российская компания-дистрибьютор автомобилей SAIPA, произведенных в Иране, ООО «Бест Моторс» отказалась от идеи продавать эти машины на российском рынке, сообщает «Газета.Ru».

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Как отмечается, учредители фирмы приняли решение о её ликвидации.

По словам гендиректора «Бест Моторс» Александра Степанова, планы поменялись после смены экономической ситуации в России.

«Сначала бренд SAIPA был интересен в ценообразовании и во всем остальном. А дальше стал неинтересен, экономически невыгоден», — заявил Степанов.

Он пояснил, что при повышенном утилизационном сборе и установившимся курсе валют продавать машины SAIPA по той цене, которая планировалась изначально не получилось бы.

Изначально предполагалось, что стоимость автомобиля, произведенного в Иране, должна была быть ниже китайских на 20-30%.

«Тогда это было бы интересно», — добавил глава дистрибьютора.

Ранее совместные авто Москвы и Тегерана предложили собирать в России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: vk.com/saipa_auto
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