Дистрибьютор иранской SAIPA отказался от продаж в России
Российская компания-дистрибьютор автомобилей SAIPA, произведенных в Иране, ООО «Бест Моторс» отказалась от идеи продавать эти машины на российском рынке, сообщает «Газета.Ru».
Как отмечается, учредители фирмы приняли решение о её ликвидации.
По словам гендиректора «Бест Моторс» Александра Степанова, планы поменялись после смены экономической ситуации в России.
«Сначала бренд SAIPA был интересен в ценообразовании и во всем остальном. А дальше стал неинтересен, экономически невыгоден», — заявил Степанов.
Он пояснил, что при повышенном утилизационном сборе и установившимся курсе валют продавать машины SAIPA по той цене, которая планировалась изначально не получилось бы.
Изначально предполагалось, что стоимость автомобиля, произведенного в Иране, должна была быть ниже китайских на 20-30%.
«Тогда это было бы интересно», — добавил глава дистрибьютора.
Ранее совместные авто Москвы и Тегерана предложили собирать в России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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