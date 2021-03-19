Десять богатейших людей мира за день потеряли более $23 млрд

Десять богатейших людей мира за четверг потеряли 23,5 млрд долларов после распродаж на фондовом рынке, сообщает РИА Новости.

Почти 10 миллиардов из них потерял глава Tesla Илон Маск, теперь его состояние оценивается в 162 миллиарда долларов, он занимает третью строчку рейтинга Forbes.

Владелец Louis Vuitton Бернар Арно потерял 525 млн долларов и занял второе место рейтинга с состоянием 162,6 млрд долларов, Первое место рейтинга сохранил владелец Amazon Джефф Безос, который потерял почти 6 млрд долларов, но все еще имеет 178 млрд долларов.

Знаменитый инвестор Уоррен Баффет в этот день смог даже заработать 505 млн долларов.











