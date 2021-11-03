Депутаты МГД проголосовали за бюджет с долей соцрасходов в 53 процента

Мосгордума в первом чтении приняла проект бюджета Москвы на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Доля соцрасходов составила 53%. Проект был принят в ходе заседания парламента.

«Бюджет сформирован на основе базового сценария, который предусматривает восстановление экономики в текущем году и устойчивые темпы экономического роста в следующие три года», — рассказала руководитель департамента финансов Москвы Елена Зяббарова.

Зяббарова подчеркнула, что приоритетом при планировании бюджета столицы является социальная поддержка жителей.

«Объем финансирования этой программы наибольший в ряду социальных программ, на 2022 год - почти 603 млрд руб. Всего за счет средств городского бюджета поддержка оказывается 4,5 млн москвичей», — объяснила руководитель департамента финансов Москвы.

Согласно проекту бюджета, общий объем доходов бюджета Москвы на 2022 год запланирован в сумме 3 трлн 261,5 млрд рублей.

Проект бюджета на 2022 год был внесён в Мосгордуму 15 октября.

