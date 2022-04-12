Депутат Петербурга предложил госрегулирование наценок на розничные товары
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил начать государственное регулирование наценок на розничные товары, чтобы бороться с необоснованным ростом цен на продукты и другие товары первой необходимости.
Крупник заявил о большом количестве жалоб от граждан, связанных с повышением цены на бытовую технику, электронику и часть продовольственных товаров. При этом во многих случаях рост цен обоснован объективными факторами, однако товары российского производства, не связанные с импортом или курсами валют, не могут так сильно расти в цене.
Инициатива по госрегулированию может помочь в борьбе с «недобросовестными действиями» сетевиков и владельцев розничных магазинов, считает Крупник. Он направил обращение главе Минпромторга Денису Мантурову, копия документа есть в распоряжении RT.
Создание в России государственных торговых сетей с фиксированными ценами приведет к дефициту и «сахарному» ажиотажу в отношении всех продуктов питания, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+11 855 / сут.
Умерли
372 тыс.+248 / сут.
Выздоровели
17,2 млн+26 755 / сут.
- Лукашенко прибыл с визитом в Россию
- Депутат Госдумы предложил запретить YouTube на 10 лет
- В Белгородской области были повреждены железнодорожные пути
- В Германии заявили о бесполезности санкций против России
- Политолог заявила об утрате политического влияния США
- Япония ввела санкции против Сбербанка, «Альфа-банка» и депутатов Госдумы
- В Гознаке допустили изменение сроков выпуска новой банкноты в 100 рублей
- Медведев: Россия не будет в отместку идиотам закрываться от мира
- Посол РФ в Великобритании: отношения между Москвой и Лондоном «сильно сузились»
- США и Индия начнут обмен данными по космосу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru