Депутат Петербурга предложил госрегулирование наценок на розничные товары

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил начать государственное регулирование наценок на розничные товары, чтобы бороться с необоснованным ростом цен на продукты и другие товары первой необходимости.



Крупник заявил о большом количестве жалоб от граждан, связанных с повышением цены на бытовую технику, электронику и часть продовольственных товаров. При этом во многих случаях рост цен обоснован объективными факторами, однако товары российского производства, не связанные с импортом или курсами валют, не могут так сильно расти в цене.

Инициатива по госрегулированию может помочь в борьбе с «недобросовестными действиями» сетевиков и владельцев розничных магазинов, считает Крупник. Он направил обращение главе Минпромторга Денису Мантурову, копия документа есть в распоряжении RT.

Создание в России государственных торговых сетей с фиксированными ценами приведет к дефициту и «сахарному» ажиотажу в отношении всех продуктов питания, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков.

