Депутат Мосгордумы Титов отметил заметный рост несырьевого экспорта столичных предприятий

Несырьевой экспорт российской столицы увеличивается прогрессирующими темпами – за первые пять месяцев 2020 года он составил 12,81 миллиарда долларов, сообщил депутат Московской городской думы Андрей Титов. По его данным, прирост составил 43,5%.

Как отмечает народный избранник, такие цифры свидетельствуют о развитии производства и эффективности мер государственной поддержки в данном секторе. Титов также отметил, что внешняя торговля – прямой показатель участия в мировой экономике, глобальных торговых цепочках.

В Москве всё большую долю в экспорте занимает реальная промышленная продукция и наукоемких производств. По словам депутата, чем скорее столица станет конкурентоспособной в международных контрактах, тем сильнее она будет в качестве финансового центра России и крупного экономического игрока на европейском рынке, тем устойчивей будет ее внутренняя экономика.

Добиться достижения таких целей позволит качественная законодательная база, участие государства и поддержка стратегических направлений развития промышленности, уверен Титов. По его оценке, наиболее востребованные сейчас направления – электроника и электротехника, пищевая промышленность, машины и оборудование. Такое разнообразие отраслей обеспечивает диверсификацию внешнеторгового потока, снижает зависимость от нефтегазовой составляющей.

Кроме того, Титов напомнил, что в пакете антикризисный мер, принятых городскими властями в с вязи с коронавирусом, заложены субсидии на выставочную деятельность.

