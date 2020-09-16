Депутат Мосгордумы: Экономика Москвы достойно справляется с глобальным вызовом пандемии

Власти Москвы выстроили оптимальную стратегию борьбы с пандемией коронавируса, о чём свидетельствуют показатели восстановления экономики города, заявила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

Она, в частности, сослалась на недавно опубликованное НИУ ВШЭ исследование, в котором экономико-социальные параметры оценивались применительно к преодолению последствий распространения COVID-19. В нём Москва заняла третье место после Сеула и Шанхая место в списке городов, наиболее успешно преодолевших эпидемию.

Статистика показывает, что Москва достойно справляется с новым глобальным вызовом в виде пандемии, отметила Гусева. «Так, по расчетам правительства Москвы, к концу 2021 года произойдет полное восстановление основных показателей экономики города, если не возникнет чрезвычайных ситуаций», - сказала она АГН «Москва».

Уже к августу деловая активность в столице восстановилась до уровня 77% от аналогичного периода 2019 года. По мнению Гусевой, это результат грамотной политики поддержки потребительского спроса и малого и среднего бизнеса, проводимой правительством Москвы. Депутат отметила и поддержку со стороны москвичей, большинство которых соблюдали эпидемиологические требования и тем самым приблизили выход из кризисной ситуации.

