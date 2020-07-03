Депутат МГД: Увеличение суммы льготной ипотеки поможет восстановить объемы кредитования

Увеличение суммы льготной ипотеки с восьми до 12 миллионов рублей в Москве и Московской области поможет в кратчайшие сроки восстановить объёмы кредитования, заявила депутат Мосгордумы Елена Николаева.

Если на старте эта программа охватывала 60% новостроек, то с повышением суммы охват увеличится до 80% предложений комфорт-класса, сказала она АГН «Москва».

Николаева также прогнозирует рост количества выдаваемых ипотечных кредитов на 15-30% до ноября 2020 года, пока действует программа. Уже к концу года могут быть достигнуты докризисные показатели кредитования, говорит она.

В Мосгордуме считают, что у льготной ипотечной программы также есть резерв к расширению. Сейчас речь идёт о долевом строительстве многоквартирных домов, но есть надежда, что в перспективе программа коснётся индивидуальных жилых домов и объектов инвестиционного строительства, подытожила Николаева.

