Депутат МГД Титов: Москва будет развивать новый вид транспорта - скоростной трамвай
Власти Москвы планируют улучшить транспортное сообщение с новыми территориями – Троицким и Новомосковским административными округами – при помощи скоростных трамваев. Как рассказал депутат Московской городской думы от Зеленограда Андрей Титов, будущая трамвайная сеть объединит девять маршрутов, прокладка линий в ТиНАО начнётся через 5-7 лет.
По словам депутата, трамваи будут двигаться со скоростью свыше 80 км/ч, передаёт АГН «Москва». В проекте обозначены 178 км путей и 600 остановок, а также строительство трёх крупных депо.
Прокладка трамвайных линий на северо-западе Москвы не входит в планы на среднесрочную перспективу, говорит Титов. Но востребованность рельсового транспорта на этих территориях очевидна с учётом того, что жители московского анклава, Зеленограда, сейчас могут добраться до «большой» Москвы по московским тарифам только по одному автобусному маршруту, отметил депутат.
Как отмечают в Мосгордуме, трамвайная линия между Зеленоградом и агломерацией может быть построена на основе частно-государственного партнёрства: уже есть инвестор, заинтересованный в проекте. Титов называет такой формат перспективным и напоминает, что в Петербурге на условиях концессии был запущен трамвай «Чижик».
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