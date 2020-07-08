Депутат МГД Титов: Москва будет развивать новый вид транспорта - скоростной трамвай

Власти Москвы планируют улучшить транспортное сообщение с новыми территориями – Троицким и Новомосковским административными округами – при помощи скоростных трамваев. Как рассказал депутат Московской городской думы от Зеленограда Андрей Титов, будущая трамвайная сеть объединит девять маршрутов, прокладка линий в ТиНАО начнётся через 5-7 лет.

По словам депутата, трамваи будут двигаться со скоростью свыше 80 км/ч, передаёт АГН «Москва». В проекте обозначены 178 км путей и 600 остановок, а также строительство трёх крупных депо.

Прокладка трамвайных линий на северо-западе Москвы не входит в планы на среднесрочную перспективу, говорит Титов. Но востребованность рельсового транспорта на этих территориях очевидна с учётом того, что жители московского анклава, Зеленограда, сейчас могут добраться до «большой» Москвы по московским тарифам только по одному автобусному маршруту, отметил депутат.

Как отмечают в Мосгордуме, трамвайная линия между Зеленоградом и агломерацией может быть построена на основе частно-государственного партнёрства: уже есть инвестор, заинтересованный в проекте. Титов называет такой формат перспективным и напоминает, что в Петербурге на условиях концессии был запущен трамвай «Чижик».

