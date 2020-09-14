Депутат МГД: Промзоны становятся концентрацией объектов урбанистической инфраструктуры

Гигантские территории промышленных зон Москвы, которые до недавнего времени называли «ржавым поясом» столицы, после старта программы комплексной реновации промзон в прямом смысле слова заиграл яркими красками, считает председатель комиссии Московской городской думы по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов.

В качестве примера он привёл территорию бывшего автозавода ЗИЛ, где теперь расположились несколько стадионов, крупнейшая в Москве школа, парк «Тюфелева роща» и жилые кварталы. Сейчас такие промзоны превращаются в зоны концентрации разнообразных объектов урбанистической инфраструктуры, отметил депутат.

По словам Орлова, в ближайшие три годы на месте бывшего заводоуправления ЗИЛа, экспериментального цеха и конструкторского бюро планируют создать промышленный технопарк. Его площадь составит 114 кв. метров. Проект стоимостью около четырех миллиардов рублей в будущем предоставит рабочие места 1,2 тысячи горожан.

«На данный момент в число резидентов технопарка хотят попасть несколько конструкторских бюро и компаний-производителей автокомпонентов, в том числе для электромобилей и электробусов», - рассказал Орлов.

Технопарк на территории ЗИЛа получил статус приоритетного инвестиционного проекта, что означает снижение налога на прибыль на 26%, обнуление ставки налога на имущество и льготную арендную плату за земельный участок в размере 0,01% кадастровой стоимости.

