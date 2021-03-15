Депутат МГД Гусева рассказала об особенностях рынка «зелёных» облигаций
Москва готова к инвестированию с помощью «зелёных» облигаций, заявила глава комиссии Московской городской думы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.
По ее словам, Москва станет первым регионом России, кто выпустит такого рода финансовый инструмент.
Эмитент таких облигаций обязуется соблюдать международные рекомендации по снижению загрязнения окружающей среды, сохранению биоразнообразия и смягчению последствий изменения климата.
Привлеченные таким образом деньги можно направлять только на экологические проекты, а их расходование должно быть прозрачным, при этом ставка доходности таких бумаг ниже рынка, добавила она.
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