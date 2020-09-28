Депутат МГД Гусева: Бюджет столицы – открытый и понятный документ для всех москвичей
Портал «открытый бюджет города Москвы» позволяет горожанам получить представление о принципах бюджетной системы мегаполиса, ознакомиться с ключевыми источниками доходов, а также приоритетными направлениями расходов. Об этом рассказала глава комиссии Московской городской думы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.
По её оценке, с каждым разом основной финансовый документ столицы РФ становится все более открытым и понятным. Для посетителей сайта budget.mos.ru депутат сначала рекомендовала ознакомится с путеводителем по бюджету. Там понятным языком описывается система городских финансов. Похожие материалы любой желающий может найти в открытых источниках Федерального казначейства по Москве, Контрольно-счетной палаты столицы.
Как отмечает Гусева, свыше половины всех расходов бюджета города имеют социальный характер. При этом, так называемые, защищённые статьи исполняются в полном объеме, невзирая на текущую сложную ситуацию. Председатель комитета также считает важным, что главный финансовый документ столицы доступен и понятен для горожан.
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