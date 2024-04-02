Депутат Кирьянов рассказал, в каких случаях государство изымает квартиру
Артем Кирьянов заявил НСН, что государство может изъять собственность из регионального управления в исключительных случаях, речь идет о заброшенных активах.
Государство может изъять собственность из регионального управления в исключительных случаях, если речь идет об убытках, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.
«Государство – это не девушки, чтобы им кто-то нравился. Государство – это про законность, процедуры и правила. В этой связи собственники могут нравиться или не нравиться только внутри самого государства, если мы говорим, что будет являться региональной или федеральной собственностью. Государство принимает решение, что может быть изъято из регионального управления по понятным причинам. Учитывается, кто является держателем акций и прочие нюансы. Все остальные вопросы собственности воспринимаются через призму закона. Если активы находятся в умирающих поселениях, проще изъять заброшенные активы», - рассказал он.
В России термин национализация не имеет четкой процедуры и не может применяться на практике, заявил ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru