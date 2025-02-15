Депутат Гаврилов призвал воздержаться от спонтанной закупки валюты

Укрепление рубля не стоит воспринимать как сигнал к немедленным спонтанным действиям и закупке валюты, внимание следует обратить на рублевые активы. Об этом заявил депутат Госдумы, член Национального финансового Совета Банка России Сергей Гаврилов в беседе с РИА Новости.

По его словам, для принятия финансовых решений необходима тщательная оценка рисков.

«На мой взгляд, консервативный подход, основанный на инвестициях в рублевые инструменты и учете долгосрочных перспектив, представляется более сбалансированной стратегией, чем импульсивная покупка валюты на фоне текущей рыночной конъюнктуры», — подчеркнул Гаврилов.

Парламентарий считает, что надежным инструментом для сохранения средств могут стать облигации отечественных высокотехнологичных компаний и депозиты в банках, где ставки позволяют зафиксировать доходность выше уровня инфляции. Как отметил Гаврилов, текущее укрепление рубля временное, фундаментальные факторы указывают на возможность ослабления российской валюты в ближайшие месяцы. По мнению депутата, к лету доллар может вернуться к уровню от 100 рублей.



Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский заявил НСН, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа ситуативно укрепили рубль, но это краткосрочная история, и уже к апрелю доллар вернется в диапазон 90-95 рублей.

