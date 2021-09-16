Делиться надо: Минфин вновь объяснил металлургам принципы изъятия
Министерство финансов Российской Федерации провело сегодня совещание с представителями металлургических компаний и производителями удобрений, на котором обсуждались изменения в налогообложении отрасли. Об этом стало известно ТАСС от осведомлённого источника.
На совещании был озвучен следующий вариант, который Минфин рассматривает в качестве основного: увеличение ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) до 6%, отказ от коэффициента ренты и расчёт НДПИ, исходя не из затрат предприятий, а биржевых котировок руды или концентрата.
В совещании приняли участие представители Федеральной налоговой службы. Уже сегодня же позиция Минфина будет доведена до сведения председателя правительства Михаила Мишустина.
Эта тема обсуждалась в финансовом ведомстве и накануне. Владельцы и руководители крупнейших металлургических и химических предприятий РФ провели встречу с первым вице-премьером Андреем Белоусовым и министром финансов Антоном Силуановым.
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