«Действительно класс!» Крымский министр наелся сырых креветок перед совещанием. Видео

Объем инвестиций в организацию и модернизацию производства креветок крупного производителя в Раздольненском районе за четыре года составил около 13 миллионов долларов. Министр отметил динамичное развитие предприятия в условиях российского законодательства.

Андрей Рюмшин считает, что Крым может гордиться этим экологическим производством. Корм для ракообразных готовится непосредственно на месте, применяются исключительно качественные чистые корма. Добывают сырьё для них на соленых крымских озерах. Это мотыль, артемия и рачок артемия.

Глава Минсельхоза выразил уверенность, что такие производства работают на имидж Крыма не только в российском масштабе, но и на международном уровне. Предприятие разводит белоногую королевскую креветку, весь малёк приобретается в Таиланде – у крупнейшего мирового производителя.

