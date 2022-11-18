Дефицит серебра станет максимальным за несколько десятилетий на мировом рынке
Дефицит серебра на мировом рынке достигнет самого высокого за несколько десятилетий показателя из-за роста спроса. Такую оценку приводит Института серебра в Вашингтоне, передает ТАСС.
«Достигнув отметки в 194 млн унций, дефицит станет максимальным за несколько десятилетий. Показатель 2021 года будет превышен в 4 раза», – говорится в сообщении.
Эксперты отмечают, что по итогам этого года спрос на серебро вырастет на 16% по сравнению с предыдущим, до рекордных 1,21 млрд унций. Согласно прогнозам аналитиков, рост спроса на серебро у розничных инвесторов составит 18% из-за нескольких факторов: опасений, связанных с инфляцией, конфликтом на Украине и спадом экономики.
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