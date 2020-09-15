Дефицит Пенсионного фонда станет рекордным за пять лет

С учётом планируемого сокращения суммы средств, передаваемых из федерального бюджета Пенсионному фонду России, бюджет ПФР в 2021 году достигнет 295 миллиардов рублей – максимума за последние пять лет. Об этом пишет РБК проект бюджета Пенсионного фонда.

Ещё до решения о сокращении размера межбюджетного трансферта бюджет ПФР планировался с профицитом в 13 миллиардов рублей, говорится в материале со ссылкой на оценки за июнь 2020 года. Однако затем власти решили сэкономить на трансферте, допустив увеличение дефицита бюджета ПФР и приняв в расчёт улучшение собственных доходов фонда от социальных взносов с зарплат работников.

Предполагается, что ПФР покроет дефицит бюджета в 2021 году за счёт своих остатков на счетах Казначейства, которые оцениваются в 335 миллиардов рублей.

Как отмечает РБК, сокращение межбюджетного трансферта предусмотрено также на 2022 и 2023 годы. Вместо запланированных прежде 4,3 триллиона рублей ежегодно планируется финансирование на уровне 3,86 триллиона рублей в 2022 году и 4 триллионов рублей в 2023 году.

