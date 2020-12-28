Дания разрешила строительство финального отрезка «Северного потока-2»

Власти Дании дали разрешение на строительство финального отрезка газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает РИА Новости.

Протяженность заключительного отрезка трубопровода в исключительном экономической зоне Дании составляет около 160 км. Как ожидается, строительные работы начнутся 15 января следующего года.



В понедельник стало известно, что строительство отрезка газопровода «Северный потока-2» в исключительной экономической зоне Германии завершено.



Россия возобновила строительство «Северного потока-2» в декабре после годичного перерыва из-за американских санкций. Ранее эксперты оценили в эфире НСН возможности Москвы и Берлина ответить Вашингтону на новые санкции по газопроводу.

