Дания разрешила строительство финального отрезка «Северного потока-2»

Власти Дании дали разрешение на строительство финального отрезка газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает РИА Новости.

Протяженность заключительного отрезка трубопровода в исключительном экономической зоне Дании составляет около 160 км. Как ожидается, строительные работы начнутся 15 января следующего года.

В понедельник стало известно, что строительство отрезка газопровода «Северный потока-2» в исключительной экономической зоне Германии завершено.

Россия возобновила строительство «Северного потока-2» в декабре после годичного перерыва из-за американских санкций. Ранее эксперты оценили в эфире НСН возможности Москвы и Берлина ответить Вашингтону на новые санкции по газопроводу.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ДанияСеверный Поток-2
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