Дания разрешила строительство финального отрезка «Северного потока-2»
Власти Дании дали разрешение на строительство финального отрезка газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает РИА Новости.
Протяженность заключительного отрезка трубопровода в исключительном экономической зоне Дании составляет около 160 км. Как ожидается, строительные работы начнутся 15 января следующего года.
В понедельник стало известно, что строительство отрезка газопровода «Северный потока-2» в исключительной экономической зоне Германии завершено.
Россия возобновила строительство «Северного потока-2» в декабре после годичного перерыва из-за американских санкций. Ранее эксперты оценили в эфире НСН возможности Москвы и Берлина ответить Вашингтону на новые санкции по газопроводу.
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