Дания дала добро на достройку «Северного потока-2»
Власти Дании одобрили достройку трубопровода «Северный поток-2». Датское энергетическое агентство (DEA) разрешило завершить укладку труб с использованием судов, оснащенных системой якорного позиционирования, что признано менее экологически безопасным оборудованием.
Разрешение на укладку трубопровода связано с тем, что оставшаяся часть работ будет проводиться за пределами района, где установлены строгие требования к заботе об окружающей среде. Ранее проводить работы в акватории королевства разрешалось только судам с динамическим позиционированием.
Дания была последней страной среди прочих, по акватории которых проходит «Северный поток-2», которая выдала разрешение на прокладку трубопровода. Оно было получено в ноябре прошлого года, когда до планового ввода газопровода в эксплуатацию оставалось несколько недель. Однако работы не удалось завершить в срок, так как США пригрозили санкциями компаниям, участвующим в проекте.
В результате трубоукладчик, принадлежащий швейцарской Allseas, был вынужден покинуть акваторию, в которой проводились работы.
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