Дания дала добро на достройку «Северного потока-2»

Разрешение на укладку трубопровода связано с тем, что оставшаяся часть работ будет проводиться за пределами района, где установлены строгие требования к заботе об окружающей среде. Ранее проводить работы в акватории королевства разрешалось только судам с динамическим позиционированием.

Дания была последней страной среди прочих, по акватории которых проходит «Северный поток-2», которая выдала разрешение на прокладку трубопровода. Оно было получено в ноябре прошлого года, когда до планового ввода газопровода в эксплуатацию оставалось несколько недель. Однако работы не удалось завершить в срок, так как США пригрозили санкциями компаниям, участвующим в проекте.

В результате трубоукладчик, принадлежащий швейцарской Allseas, был вынужден покинуть акваторию, в которой проводились работы.

