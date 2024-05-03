Число субъектов малого и среднего бизнеса в Москве превысило 917 тысяч

Количесто московских субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) превысило 917 тысяч в апреле 2024 года. Это на 5,7% больше, чем годом ранее, заявила вице-мэр Москвы, глава Департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева.

«В Москве создан благоприятный климат для работы малого и среднего бизнеса благодаря масштабной системе льгот и мерам поддержки в самых различных отраслях столичной экономики», — заявила она. Прирост числа индивидуальных предпринимателей составил 10,6% (до 431,2 тысячи), юрлиц — 1,7% (до почти 486 тысяч).

При этом у 96% предприятий годовой доход менее 120 млн рублей, в них работают не более 15 сотрудников. Количество таких компаний подросло на 5,7%. У порядка 4% выручка не более 800 млн рублей, штат сотрудников — не больше 100 человек (прирост на 5,3%). Доля предприятий с годовым оборотом не выше 2,5 млрд рублей и числом сотрудников не более 250 человек — менее 0,5%, однако они продемонстрировали наиболее существенный прирост — на 6,6%.

В департаменте отметили, что почти треть субъектов МСП заняты в торговле, свыше 12% — в научной, профессиональной и технической деятельности, а 9,5% — в строительстве. Самый высокий прирост показали образовательные объекты (12,7%), торговые (8,6%) и объекты, связанные с административной деятельностью (7,6%).

Отмечается, что в конце марта 2024 года в секторе МСП были трудоустроены около 2,3 млн наемных рабочих. Это на 2,5% больше, чем годом ранее.

