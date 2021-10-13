Число самозанятых в Москве превысило 750 тысяч человек

Более 750 тысяч самозанятых на сегодняшний день зарегистрированы в Москве, ежемесячный прирост составляет 30-35 тысяч человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В сообщении говорится, что доля москвичей, которые платят налог на профессиональный доход, достигла 10% от трудоспособного населения, больше всего самозанятых в сфере репетиторства, сдачи квартир, в области маркетинга и рекламы.

По словам заместителя мэра города Натальи Сергуниной, плановый показатель на 2021 год – 406 тысяч самозанятых в столице, по факту их количество оказалось выше.

Отмечается, что самозанятыми могут стать граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников и имеющие доход до 2,4 миллиона рублей в год.

При этом ставка налога для самозанятых при работе с физлицами составляет 4% от суммы полученного дохода, и 6% - при работе с компаниями и индивидуальными предпринимателями.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова, растет и доход самозанятых: с начала 2019 года он составил 232 миллиарда рублей.

