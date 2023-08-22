Число резидентов отраслевого кластера «Кунцево» увеличилось почти в шесть раз

В столичном кластере «Кунцево», куда входят компании по производству текстильной и другой продукции легкой промышленности, почти в шесть раз выросло число резидентов – с 10 до 58 с 2016 года, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«“Кунцево“ – ведущая профильная площадка для поддержки и развития производственных компаний легкой промышленности и смежных отраслей в Москве. Число резидентов кластера с 2016 года увеличилось почти в шесть раз», - отметил он.

По его словам, предприятиям удается наращивать также и выпуск продукции. Так, общая выручка резидентов за последние три года выросла в два раза, а в прошлом году превысила шесть миллиардов рублей.

Со своей стороны, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский подчеркнул, что рост выручки говорит о растущем спросе на услуги компаний, это позволяет столичным предприятиям успешно замещать ушедших зарубежных поставщиков.

Эксперты отмечают, что такие показатели говорят о том, что в столице развито производство. Так, 200 предприятий легкой промышленности представлены в Москве. На заводах и фабриках работают более 10 тысяч человек, а город помогает создавать предприятиям комфортные условия для развития.

