Чиновникам Кремля и Белого дома восстановили урезанные из-за кризиса зарплаты
Чиновникам Кремля и Белого дома получают зарплату как в 2015 году. Впервые за четыре года не вышел «антикризисный» указ президента Владимира Путина об урезании зарплат высших должностных лиц и госслужащих на 10%. Об этом сообщили источники РБК.
По их информации, урезанные зарплаты госслужащим восстановили с 1 января нынешнего года. Источники не смогли объяснить, с чем связано возвращение зарплат в прежнем объеме.
Ранее экономист Василий Колташов в эфире НСН рассказал, что дохода в 60 тысяч рублей россиянам едва хватит на скромную жизнь.
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