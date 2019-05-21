Чиновникам Кремля и Белого дома восстановили урезанные из-за кризиса зарплаты

Чиновникам Кремля и Белого дома получают зарплату как в 2015 году. Впервые за четыре года не вышел «антикризисный» указ президента Владимира Путина об урезании зарплат высших должностных лиц и госслужащих на 10%. Об этом сообщили источники РБК.

По их информации, урезанные зарплаты госслужащим восстановили с 1 января нынешнего года. Источники не смогли объяснить, с чем связано возвращение зарплат в прежнем объеме.

Ранее экономист Василий Колташов в эфире НСН рассказал, что дохода в 60 тысяч рублей россиянам едва хватит на скромную жизнь.



