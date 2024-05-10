Ефимов: Четыре новых путепровода появятся на выезде с Южной рокады на МСД

Участок Южной рокады от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка готов почти на 70%, продолжают строиться четыре путепровода. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Строящийся участок Южной рокады соединит ее с Московским скоростным диаметром. По проекту там возведут семь путепроводов. Строительство трех из них общей протяженностью 1342 метра завершено, по ним уже идет движение транспорта. На четырех искусственных сооружениях ведутся активные работы. Общая строительная готовность участка составляет почти 70 процентов», – отметил Ефимов.

Общая длина участка составляет более 9,5 км, из которых 2,77 км — основной ход, остальное приходится на улично-дорожную сеть.

Кроме того, идет подготовка к укладке асфальтобетонного покрытия на съезде с МСД на Южную рокаду. Длина данного участка — 206 метров. Также завершается монтаж пролетных строений и строительство опор и ведется устройство деформационных швов на опорах на путепроводе через Кантемировскую улицу. Еще на двух путепроводах, идущих параллельно Кантемировской улице и пересекающих Пролетарский проспект, ведется укрупнительная сборка пролетных строений.

Помимо этого, проектом предусмотрено создание инфраструктуры для пешеходов вдоль участка Южной рокады. По словам главы Департамента строительства города Москвы Рафика Загрутдинова, здесь появятся 55 тысяч «квадратов» тротуаров, а также ступопандусы и лестницы. Кроме того, будут построены три подземных пешеходных перехода через Кантемировскую улицу. Также будет произведено благоустройство прилегающей территории.

Южная рокада соединила крупные автомобильные магистрали столицы — от МКАД и Кутузовского проспекта до Люблинской улицы. Мэр столицы Сергей Собянин ранее пообещал построить удобный выезд с Южной рокады на МСД.

